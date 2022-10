Omicidio Gioia | affidato l’incarico per la perizia psichiatrica

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Presso il Tribunale di Avellino, dinanzi al Giudice Gian Piero Scarlato, è ripreso il processo per l’di Aldo. Imputati Elena, figlia del 53enne di Avellino ucciso a coltellate il 23 aprile 2021 e Giovanni Limata. La giornata di oggi ha visto l giuramento per l’affidamento delal medico che realizzerà lasugli imputati affidata al dottor, Giuseppe Sciaudone. Il professionista avrà accesso agli atti ma soprattutto potrà verificare se gli imputati, la sera del delitto, fossero affetti da problemi di natura. Gli esperti nominati dagli avvocati di parte sono il dottor Paolino Cantalupo e il dottor Rolando Paterniti. La prossima udienza è stata calendarizzata per il ...

Avellino . Nuova udienza per il processo dell'di Aldo, il 53enne ucciso a coltellate dal fidanzato della figlia, nell'aprile del 2021. Il tribunale di Avellino ha nominato il dottore Giuseppe Sciaudone . Si inizia il 31 ottobre, il ... Il professionista nominato dal giudice Scarlato avrà accesso agli atti e potrà colloquiare con gli ex fidanzati responsabile dell'efferato delitto. Nominati anche i periti di parte Cantalupo (per Gioi ... Omicidio Gioia, in primavera del 2023 la sentenza.