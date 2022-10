Musetti-Ramos-Vinolas oggi | ATP Basilea 2022 | orario | programma | tv | streaming

Leggi su oasport

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Dopo la splendida vittoria di Napoli, Lorenzotorna nuovamente in campo e lo fa nel torneo ATP 500 di. Il tennista toscana se la vedrà al primo turno contro lo spagnolo Alberted in caso di vittoria affronterà al prossimo turno il kazako Alexander Bublik.è in grandissima forma e ha avvicinato la Top-20 mondiale, salendo alla posizione numero 23 del ranking. Il tennista di Carrara vuole continuare il suo ottimo periodo, anche perchè tra un mese c’è la sfida di Coppa Davis contro gli Stati Uniti e, visti i problemi fisici di Berrettini,diventa un’arma troppo importante per Filippo Volandri. Di seguito la data, il calendario completo, ildettagliato e l’di Lorenzo ...