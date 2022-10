Manchester United | ten Hag | «Ronaldo torna in gruppo | non è stata una decisione difficile»

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) L’attaccante del, Cristiano, èto inin vista della sfida di Europa League contro lo Sheriff Tiraspol Erik ten Hag, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani di Europa League contro lo Sheriff Tiraspol in cui ha annunciato il ritorno indi Cristiano. Ecco le sue dichiarazioni. CRISTIANO– «Non èuna. Abbiamo detto tutto e risposto a tutte le domande. È stato fuori per una partita, adesso è rientrato. Adesso dobbiamo concentrarci sulla gara di domani. Sarà una sfida importante, vogliamo il primato del girone. La ...

L'attaccante del, Cristiano Ronaldo, è tornato in gruppo in vista della sfida di Europa League contro lo Sheriff Tiraspol Erik ten Hag, allenatore del, ha parlato in conferenza ...