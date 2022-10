Joao Mario | ‘L’Inter non è un mio rimpianto è vi spiego perche’

, Rafa Silva, Ancora Rafa Silva Esultanze continue da una parte, errori clamorosi e nervosismo dall'altra. Bonucci e Cuadrado, ad esempio, si sono affrontati a brutto muso dopo il rigore ...La Juventus cade in Portogallo ed è eliminata dalla Champions League. Gli uomini di Allegri perdono contro il Benfica per 4 a 3: a segno Antonio Silva,e due volte Rafa per i lusitani, Kean, Milik e McKennie per i bianconeri. Con questo risultato la Juve è ultima nel girone H, a pari punti contro il Maccabi Haifa: l'eventuale accesso all'...I lusitani si riportano avanti su calcio di rigore di Joao Mario per un fallo di mano di Cuadrado, al 35' tris di tacco di Rafa Silva su cross basso di Joao Mario. Nella ripresa ancora Rafa Silva trov ...La squadra di Allegri cade a Lisbona ed è matematicamente tagliata fuori dalla corsa agli ottavi. Vlahovic risponde ad Antonio Silva, poi segnano Joao ...