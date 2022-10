Intesa Sanpaolo avvia il primo programma internazionale di assunzione e inserimenti di neolaureati

Leggi su tpi

(Di mercoledì 26 ottobre 2022)l’International Graduate Program un percorso di formazione intensiva di tre anni, di cui uno all’estero, rivolto a. Dopo una selezione in più fasi, venti giovani saranno assunti a tempo indeterminato e inseriti in un percorso di crescita accelerato che li porterà a lavorare per un anno in ognuna delle tre aree Business, Digital Tech & Data eGovernance, ricoprendo diversi ruoli in mestieri del futuro. La Banca apre così all’esterno l’International Talent Program, iniziativa che seleziona i migliori giovani che già lavorano in Banca per inserirli in un circuito di esperienze in Italia e all’estero finalizzato a costituire la leadership della banca di domani. Tra i requisiti richiesti la laurea specialistica in qualunque disciplina, conseguita a partire da gennaio 2021, una conoscenza ...