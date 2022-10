Inter Viktoria Plzen 2-0 LIVE | inizia il secondo tempo

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Allo Stadio San Siro, il match valido per la 5ª giornata di Champions 2022/2023 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaA San Siro,si affrontano nel match valido per la 5ª giornata della Champions League 2022/23. Sintesi2-0 MOVIOLA Fischio d’inizio – Si parte! 2?tiva– Gran recupero di Bastoni su Bassey, che si era involato palla al piede verso la porta di Onana. 3? Tentativo– Cross di Dimarco per Lautaro Martinez, l’argentino anticipato al momento del colpo di testa da Pernica. 8? Ripartenza– Barella cerca il filtrante per Dumfries, ...

Plzen: voti e tabellino del primo tempo del match di San Siro valido per la fase a gironi di Champions League. Nerazzurri sul doppio vantaggio grazie a Mkhitaryan e DzekoL'si ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido come quinta giornata della Champions League 2022/2023: pagellePlzen Le pagelle dei protagonisti del matchPlzen, quinta giornata della Champions League 2022 - 23 per i nerazzurri di Simone Inzaghi. TOP: Dzeko, Barella, Mkhitaryan ...Fischio d'inizio oggi, mercoledì 26 ottobre, alle 18.45 per Inter-Viktoria Plzen, il match di Champions League che si disputerà stasera. Ecco come seguire la partita in tv e… Leggi ...Il dirigente nerazzurro ha parlato della trattativa a margine della sfida di Champions League contro il Viktoria Plzen.