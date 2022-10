F1 | GP Messico | Lawson nelle prove libere 1 su AlphaTauri al posto di Tsunoda

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Tocca di nuovo a Liam. Dopo aver esorditoFP1 in Belgio aldi Gasly, il pilota neozelandese è pronto a salire di nuovo al volante di una F11 del GP del, dove prenderà ildi Yukial volante dell’, in ossequio al regolamento del Circus che prevede la presenza di un rookie in almeno due sessioni didurante la stagione. Il pilota, 20 anni, è uno dei talenti sotto contratto con la Red Bull. SportFace.

FormulaPassion.it

