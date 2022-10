Atp Basilea 2022 | montepremi e prize money

Leggi su sportface

(Di mercoledì 26 ottobre 2022) Iled ildel torneo ATP 500 di(cemento indoor). La testa di serie numero uno è lo spagnolo Carlos Alcaraz, presente in tabellone insieme ad altri due forti connazionali come Pablo Carreno-Busta e Roberto Bautista Agut. Proveranno a giocarsi le loro carte anche Lorenzo Musetti, ottava testa di serie, il norvegese Casper Ruud, il croato Marin Cilic ed il canadese Felix Auger-Aliassime. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE Occhi puntati pure sullo statunitense Sebastian Korda, sul danese Holger Rune e sull’australiano Alex De Minaur. Dopo il ritiro di Roger Federer, il pubblico di casa sarà tutto per Stan Wawrinka, beneficiario di una wild card da parte degli organizzatori ed in cerca della condizione fisica migliore in vista della prossima ...