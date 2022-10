Vitali Spa | approvato dal Cda l’aumento di capitale sociale per 15 milioni

Leggi su bergamonews

(Di martedì 25 ottobre 2022) Peschiera Borromeo. Nella seduta di giovedì 20 ottobre 2022, il CDA diSpa, società leader nel settore del real estate e specializzata negli ambiti sviluppo immobiliare, infrastrutture e demolizioni, haun aumento dipari a 15di euro, portandolo così a complessivi 60di euro.Spa è a capo di un Gruppo diversificato e innovativo che da più di trent’anni si contraddistingue sul mercato di riferimento per la capacità di presidiare l’intera filiera di settore, per l’elevato profilo tecnologico e per l’impegno consolidato a favore della sostenibilità, attraverso la realizzazione di progetti che riducono l’impatto ambientale e il recupero di materie prime secondarie. Ad oggiSpa conta 350 ...