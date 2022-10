Tumore colon retto | speranza immunoterapia contro metastasi al fegato

(Di martedì 25 ottobre 2022) (Adnkronos) – Una nuova strategia immunoterapeutica a base di interferone alfa potrebbe prevenire lealnei pazienti condel. Laarriva da uno studio condotto da un team dell’Irccs Ospedale San Raffaele di Milano, coordinato da Giovanni Sitia, responsabile dell’Unità di ricerca in Epatologia sperimentale, in collaborazione con Luca Guidotti, vicedire scientifico dell’istituto e ordinario all’Università Vita-Salute San Raffaele. Il lavoro è pubblicato su ‘eLife’ ed è stato possibile anche grazie al contributo di Fondazione Airc per la ricerca sul cancro. L’interferone alfa è una molecola prodotta normalmente dal nostro organismo e ha una potente attività anticancro, sottolineano dal San Raffaele. I ricercatori lo hanno ...

