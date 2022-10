Torino e non solo - Ti sgonfio | Suv ma anche elettrica | chi sono e a chi si ispirano i vandali delle gomme

(Di martedì 25 ottobre 2022) C'è unadell'auto (o forse c'era), quellafabbriche che hanno fatto la storia industriale italiana. E c'è unaantagonista, quella legata ai no-Tav, al centro sociale Askatasuna (Libertà, in basco, ndr), tornato di strettissima attualità con l'avvio del dibattimento che vede imputati alcuni suoi militanti e il dibattito sullo sgombero dalla scuola di viale Regina Giovanna, occupata da una ventina d'anni. Un argomento scottante come pochi, visto che a insistere sul ritorno alla legalità cii rappresentanti di Fratelli d'Italia, mentre il sindaco nicchia, sostenendo che le emergenze del capoluogo sabaudoben altre Dalla prima realtà, quella operaia e "politecnica", di Mirafiori e non, sta rinascendo qualcosa di molto promettente, che vi racconteremo nei ...

IlNapolista

Intanto,solo. Saranno anche guidati da nobili ideali, questi/e 'ragazz', ma sgonfiare ruote a casaccio resta vandalismo.molto diverso da tanti casi di cronaca riportati in diverse .... John Constable dipinge la meraviglia della natura, e ci restituisce i suoi paesaggi dell'...c'è nulla di pittoresco o di sublime - dice la curatrice Anne Lyles - . Rappresentano le zone ... Ronaldo ha detto no alla Procura di Torino: non vengo a parlare - ilNapolista TORINO - Bloccare i campi fotovoltaici su suolo agricolo ma aumentare la produzione di energia pulita sui fabbricati agricoli e sul suolo già cementificato. È ...Un collettivo del capoluogo piemontese ha rivendicato l'azione "ecologista". L'ispirazione viene dal movimento "Tyre extinguishers", che agisce anche a Londra, New York, Parigi e Vienna ...