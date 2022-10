Sfondano la vetrina della pasticceria per rubare l’incasso | ladri golosi colti sul fatto

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 25 ottobre 2022) Una coppia sembra avesse preso di mira unadi Guidonia Montecelio decisa a mettere a segno un colpo. Un progetto che i carabinieri del radiomobileCompagnia di Tivoli ha mandato in frantumi, facendo finire i due in manette con l’accusa di tentato furto aggravato. Dovevano programmato da tempo di del’esercizio commerciale. Hanno pensato, probabilmente, che sfruttando il favorenotte sarebbero riusciti a mettere a segno il furto senza alcuna conseguenza. Ma il progetto non è andato a buon fine. Il rumore provocato ha richiamato l’attenzione di qualcuno… Coppia beccata sulUn 34enne ed una 42enne italiani di origine rom, già noti alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio nella notte scorsa hanno cercato di svaligiare una. Per ...