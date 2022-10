Raid israeliano in Cisgiordania | sei palestinesi uccisi

Contropiano

I fedeli si radunano fuori dall'ospedale di Nablus dopo che unin Cisgiordania ha ucciso sei palestinesi e ne ha feriti più di 20. Tra le vittime, un leader della Fossa dei Leoni, nuovo gruppo di giovani combattenti palestinesi che nelle ultime ...E' di 4 palestinesi uccisi e 19 feriti il nuovo bilancio di unavvenuto nella notte in Cisgiordania, secondo quanto precisato dal ministero palestinese della Salute, che inizialmente aveva parlato di 3 vittime a Nablus. Lo stesso ministero ha poi ... Siria. Raid israeliano sull’aeroporto di Damasco. E’ il 26esimo del 2022 Roma, 25 ott. (askanews) - I fedeli si radunano fuori dall'ospedale di Nablus dopo che un raid israeliano in Cisgiordania ha ucciso sei palestinesi e ne ha feriti più di 20. Tra le vittime, un leader ...Le forze israeliane hanno fatto irruzione in diverse aree della Cisgiordania occupata, uccidendo sei palestinesi e ferendone 21.