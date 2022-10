Oroscopo Novembre | Gemelli

Leggi su lifeandpeople

(Di martedì 25 ottobre 2022) Life&People.it 21 maggio -21 giugno Marte continua a rendervi grintosi e pieni di belle energie, anche un po' volubili, insofferenti e incostanti. Non avete nessuna voglia di farvi ingabbiare in contesti che limitano la vostra libertà. Sul lavoro, nei rapporti familiari e nella vita affettiva volete sentirvi liberi di muovervi come credete, ma non sempre sarà possibile, soprattutto se appartenete alla prima decade. Se siete nati in maggio fate i bravi col vostro amore e con chi vi gira intorno, non sbuffate appena c'è qualcosa che non va e mantenete alta la concentrazione. I nati in giugno non hanno Venere contro: flirt e ammiratori a ripetizione.