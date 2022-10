Marco Bellavia chiede la squalifica di un concorrente del GF Vip | il forte gesto dopo il suo abbandono

(Di martedì 25 ottobre 2022) Poco più di venti giorni fa,decise di abbandonare il Grande Fratello Vip a causa di alcuni suoi fantasmi e difficoltà. Di fronte all’esplicita richiesta di aiuto, i suoi compagni di avventura non solo non fecero nulla ma furono anche capaci di compiere vergognosi atti di bullismo. Per questo Ginevra Lamborghini è stata... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ieri, nel corso della diretta, quando ha visto in studio Ginevra Lamborghini (squalificata nelle scorse settimane per una frase bullista verso) e poi nella Casa per fare una sorpresa ...Di roberto.naccarella - 25/10/2022 La settima edizione del Grande Fratello VIP ha già vissuto momenti di altissima tensione, specialmente dopo l'uscita dalla casa die la conseguente squalifica di Ginevra Lamborghini (e l'uscita al televoto flash per Giovanni Ciacci). Se da una parte il Grande Fratello si è mostrato inflessibile nei confronti di ...Sui social Marco Bellavia si espone e difende Nikita Pelizon. L'ex vippone chiede anche la squalifica di Elenoire Ferruzzi ...Elenoire Ferruzzi ha detto che Nikita Pelizon porta sfortuna: non contenta, l'influencer trans si è anche macchiata di un grave gesto.