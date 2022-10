Lusso all' eccesso | le spese folli dei supermiliardari

Leggi su agi

(Di martedì 25 ottobre 2022) AGI - La crisi corre ma non per tutti. C'è anche chi può spendere 32.000 euro per una notte in hotel o 4.500 per una razione di gnocchi, scrive il Paìs, perché in ogni caso “ci sono poco più di 3.000 miliardari nel mondo e i loro capricci non subiscono il ricatto dell'inflazione”. Per un manipolo di riccastri ilnon è affatto un. Per esempio, quanti soldi può spendere un membro di questa selezionata élite per un weekend a Singapore, considerata una delle città più costose (e noiose) del pianeta? Chi non bada aavrebbe potuto alloggiare, ad esempio,“nella suite dell'esclusivo 32° piano dell'hotel Ritz per circa 13.000 euro a notte. A chi, invece, l'accesso illimitato al circuito, ai suoi box e alle aree Vip e persino al paddock di una delle squadre? Red Bull l'ha offerto per 10.800 euro. E un tavolo per due e un ...