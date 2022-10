L’ex ospizio di via Murri diventerà casa di comunità

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 25 ottobre 2022) Il 27 agosto u.s., sensibilizzato da alcuni cittadini che mi avevano prospettato la problematica, feci un sopralluogo in Viaper rendermi conto personalmente della situazione in cui versava. Successivamente, in pari data, inviai una PEC al Sindaco e agli assessori competenti. Nella stessa denunciavo la situazione insostenibile per i cittadini residenti, costretti a convivere con una cattedrale nel deserto abbandonata a sé stessa e molto pericolosa per i bambini che, non coscienti del pericolo che correvano, entravano praticando all’ultimo piano il parkour. Inoltre segnalavo la presenza di siringhe all’interno della struttura, chiara prova che la stessa veniva utilizzata per il consumo di sostanze stupefacenti, oltre probabilmente che per la celebrazione di messe sataniche, viste le numerose scritte apposte ...