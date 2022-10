Leslie Jordan | addio all' attore di Will & Grace | morto a 67 anni in un incidente

Addio a, star di 'Will & Grace' COMPLEANNO HOT Doja Cat, party sexy per i 27 anni: tutte in lingerie e... scappa un topless CHIUSA LA 17ESIMA EDIZIONE Festa del Cinema di Roma, tutti i vincitori ...Per buona parte della sua carriera,si è ritagliato il personaggio dell omosessuale dispettoso e del socialite avvelenato. Ruoli come quello di Quincy Combs, il giornalista con il cappello rosso che cercava di insinuarsi ...L'attore ha avuto un malore mentre guidava la sua auto a Hollywood. Call Me Kat ferma la produzione della terza stagione.L’attore e comico statunitense Leslie Jordan è morto in un incidente d’auto lunedì 24 ottobre, aveva 67 anni. Conosciuto al grande pubblico soprattutto per i suoi ruoli in Will & Grace e, più ...