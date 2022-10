L' eclissi di sole vista da Gaza | anche una lastra va bene

Un'parziale disi è verificata oggi, martedì 25 ottobre attorno all'ora di pranzo, ora italiana. L'ha raggiunto il suo picco circa un'ora dopo il suo inizio: dall'Italia l'...I palestinesi osservano un'solare parziale sulla Striscia di Gaza. C'e' chi per osservare meglio l'evento astrale usa una radiografia. 25 ottobre 2022I palestinesi osservano un'eclissi solare parziale sulla Striscia di Gaza. C'e' chi per osservare meglio l'evento astrale usa una radiografia.L'eclissi solare parziale è uno dei fenomeni più difficili da osservare, in particolare se è parziale, come questa del 25 ottobre 2022. Guai a fissare il sole ...