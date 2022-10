Le opposizioni scaldano i muscoli. Attesi gli interventi in Aula di Letta e Conte

la Repubblica

- Intanto nel PD, spaccato dalle correnti, si prendono le misure in vista della riunione della Direzione convocata per venerdì prossimoGuerra in Ucraina, i dolori interni dei due rivali Biden e Putin E se alla fine ne uscissero entrambi sconfitti Joe Biden e Vladimir Putin non stanno vivendo in maniera positiva la guerra in Ucraina . Schegge d’opposizione: è tutti contro tutti anche per i posti di vice Al voto su Fontana ognuna delle tre forze ha presentato un suo candidato. E adesso lo scontro si sposta sulle altre poltrone in ballo alle Camere ...