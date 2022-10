Gf Vip | Concorrente Strappa Il Contratto… Signorini Nei Guai!

Leggi su gossipnews.tv

(Di martedì 25 ottobre 2022) Brutto colpo per Alfonso. Pare che unin lizza per entrare nella famosa casa abbia rinunciato categoricamente a partecipare al reality. Vedremo chi troverà il conduttore come sostituto. Ecco gli ultimi aggiornamenti! Dayane Mello straccia il contratto: non entrerà nella Casa del Gf Vip 7 Alfonsosperava di risollevare le sorti del Gf Vip 7 facendo entrare Dayane Mello nella Casa di Cinecittà. Nei giorni scorsi, veniva dato per certo il suo ingresso il prossimo 7 novembre. Ed invece non sarà così. E’ stata proprio la modella brasiliana a fare chiarezza su questa vicenda, assicurando che non farà ritorno nel reality. Non ha nessuna intenzione di mischiarsi al cast di quest’anno. Questo in sostanza quello che ha dichiarato l’ex gieffina. Il buon Alfonso dovrà farsene una ragione. E’ però vero che il ...