Conferenza con FdI alla Sapienza | gli studenti protestano | la polizia interviene con i manganelli – I video

Leggi su open.online

(Di martedì 25 ottobre 2022) Caosfacoltà di Scienze Politiche dell’università di Roma La. Nella mattinata di oggi, 25 ottobre, erano attesi Daniele Capezzone, ex portavoce di Forza Italia, e Fabio Roscani, deputato di Fratelli d’Italia e presidente di Goventù Nazionale per unasul «capitalismo buono». Una proposta dell’ateneo che però non è piaciuta a una parte degliche hanno deciso di intervenire e manifestare il loro dissenso. «Fuori i fascisti d», si legge sugli striscioni. Sul posto sono arrivati diversi poliziotti che hanno fatto scudo contro ragazzi e ragazze. In alcunisi vedono gli agenti manganellare i giovani. Duesono stati fermati, e uno è rimasto ferito: perdeva sangue dtesta. ...