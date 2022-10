Calendario Champions League oggi | orari partite martedì 25 ottobre | chi gioca | tv | programma | streaming Canale5 e Sky

Leggi su oasport

(Di martedì 25 ottobre 2022) La2022-2023 è pronta a tornare in scena. E’ il momento di mandare in scena la prima parte delrelativo alladella quinta giornata della fase a gironi. LA DIRETTA LIVE DI BENFICA-JUVENTUS LA DIRETTA LIVE DI DINAMO ZAGABRIA-MILAN In questo25, saranno 8 lein agenda: 2 alle 18.45 e 6 alle 21, con particolare attenzione ai match delle italiane, ovvero Benfica-Juventus e Dinamo Zagabria-Milan. Andiamo a vedere nel dettaglio il riepilogo di tutte lein agenda e le possibilità di seguirle in tv fra chiaro, abbonamento satellitare eCALCIO...