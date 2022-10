Allegri impazzito ? | il più in forma di tutti va in panchina col Benfica | follia

Leggi su juvedipendenza

(Di martedì 25 ottobre 2022) La Juventus si prepara alla sfida con ilin Champions: una partita delicata che probabilmente vedrà assente un top. Non c’è pace in casa Juventus. La squadra bianconera sta preparando la cruciale trasferta portoghese che la vedrà impegnata contro il: vincere in terra lusitana e nell’ultimo turno contro il Paris Saint-Germain in casa potrebbe, comunque, non bastare. ANSA FotoL’accesso agli ottavi di finale di Champions League, dopo la sconfitta contro il Maccabi Haifa, ha assunto i connotati di un’impresa per la Juventus. La Vecchia Signora, ferma a 3 punti nel girone (gli stessi degli israeliani), è chiamata ad una grande partita e a pregare la Dea bendata. Vincendo al da Luz, infatti, non faciliterebbe troppo il compito dei bianconeri. I portoghesi sono appaiati in testa al girone con 8 punti, insieme ai parigini: entrambe le squadra ...