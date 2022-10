Adani | «I calciatori hanno tantissima pressione»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 25 ottobre 2022) Lele, ex giocatore, ha parlato di vari temi e tanti momenti passati nel corso della sua carriera. Ecco le dichiarazioni Intervistato sul Corriere della Sera da Paolo Tomaselli, Leleha affrontato tanti temi, anche di carattere personale. IL PASSATO – «Io non avevo piano B, davo tutto per giocare a calcio» MESSAGGI – «Ricevo messaggi di ogni tipo: persone che parlano dei loro problemi, sul lavoro, in famiglia, di salute. O chiedono consigli, aiuto. É tutto profondamente umano e l'unico dispiacere è non riuscire a rispondere a tutti. Ma se posso interagisco sempre». I– «Credo che un calciatore, all'interno di un percorso umano non ancora completo per la giovane età, debba convivere da un lato con l'idolatria e dall'altro con l'invidia e la cattiveria. E a volte fatica a reggere questa