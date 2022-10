Semifonte | la Cartagine della Toscana

Leggi su ilgiornale

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Voluta fortemente dall'imperatore Federico Barbarossa,fu demolita da Firenze, pezzo su pezzo, senza lasciare in piedi una sola pietra. Non solo, ma il governocittà del Giglio impose che su quelle terre non si sarebbe potuto costruire niente, neanche una baracca