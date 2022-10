Sampdoria | Audero | “Sognavo una prestazione così | bisogna ripartire da qui”

Leggi su sportface

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Emilha parlato nel post partita di Cremonese-, “Avevo sognato una grande, ci mancava da troppo tempo. La miae le 150 presenze vanno in secondo piano, anche se sono molto contento. Adesso bisogneràda questa, c’è tanto lavoro da fare. È una vittoria importante, vincere aiuta a vincere e dà morale”. Il portiere blucerchiato ha poi continuato: “Le partite non saranno tutte, per questomantenere sempre lo spirito giusto. Ai tifosi non ho nulla da dire, sono il nostro uomo in più e oggi il settore era esaurito, c’è soltanto da ringraziarli”. SportFace.