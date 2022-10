Salman Rushdie menomato dall’attentato

(Di lunedì 24 ottobre 2022) L’autore dei Versi satanici,, 75 anni, ha subito gravi lesioni al collo, ha perso la vista da un occhio e non può più usare una mano. Lo ha detto il suo agente Andrew Wylie in un’intervista al quotidiano spagnolo El País. “Le sue ferite sono profonde. Ha perso la vista da un occhio, dove è stato pugnalato. Ha subito tre gravi lesioni al collo e ha perso la funzionalità in una mano, perché i nervi sono stati recisi dalle coltellate. E ha subito altre 15 ferite alla schiena e al busto. Ha subito un attacco brutale“, ha dichiarato Wylie. Gli osservatori di settore ritengono Andrew Wylie l’agente letterario più influente del mondo. Le sue dichiarazioni sullo stato di salute disono arrivate a margine della Fiera internazionale del libro di Francoforte che si è chiusa domenica 23 ...

