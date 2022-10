Roccella | “Ho imparato dal femminismo che l’aborto non è un diritto”

Il nuovo ministro della famiglia è figlia di uno dei fondatori del partito Radicale, Francoe durante i suoi anni giovanili entra a far parte del Movimento di Liberazione della Donna (MLD), ...... 'Modificare i diritti del feto'ha definito l'aborto come "un male necessario, per non ... Non è al Mld che hoche l'aborto non è un diritto, ma attraverso il femminismo della ...I mercati finanziari hanno accolto molto bene l'approdo di Giorgia Meloni a Palazzo Chigi: la risposta della borsa e la discesa dello spread ...Il nuovo ministro Eugenia Roccella ha spiegato qual è la sua idea dell'aborto, spiegando perché pensa che non sia un diritto.