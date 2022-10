Pedone attraversa l’autostrada Napoli-Roma | 2 morti

È stato investito da un'auto questa mattina ed ora lotta tra la vita e la morte. Il grave episodio è avvenuto ad un, quando l'orologio segnava le 9.30 circa, nel centro urbano di Galatina. Lo sfortunato protagonista dell'incidente è un uomo di appena 33 anni, di origine pakistana, che ora si trova ricoverato ...... Serena muore sul colpo a 20 anni: 'Un nuovo angelo bellissimo in paradiso' Drammatico incidente sull'A1,a piedi e viene travolto: morti sul colpoe motociclista " Come siamo ...RIETI - Auto che sfrecciano in pieno centro urbano, ignorando i limiti di velocità e mettendo a rischio la vita dei pedoni. Automobilisti che non rallentano neppure nei pressi di scuole ...Il conducente del veicolo, diciottenne, dopo lo scontro con la ragazza ha perso il controllo del mezzo cadendo a terra. Entrambi ricoverati ...