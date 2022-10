Minorenne abusata nel Napoletano | lei denuncia e scatta l’arresto

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiCostretta a subire palpeggiamenti contro la sua volontà, poi lache ha fattore le indagini. Fino a ieri, quando i carabinieri della stazione di Boscoreale (Napoli), in esecuzione di un’ordinanza cautelare applicativa della misura degli arresti domiciliari, emessa dal gip del tribunale di Torre Annunziata su richiesta della Procura oplontina, hanno proceduto aldi una persona accusata di violenza sessuale aggravata. L’attività investigativa è scaturita proprio dallapresentata dalla vittima,all’epoca dei fatti, costretta a subite le violenze, poste in essere nonostante il suo rifiuto, ribadito più volte. Le indagini, iniziate lo scorso aprile e proseguite per circa cinque mesi, con il supporto dei carabinieri di Castellammare di ...

