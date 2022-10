Milan-Monza | Cassano | “Partita facile sulla carta | ma poi devi dimostrarlo”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) L'ex calciatore Antonioha commentatovalida per l'11^ giornata di Serie A. Ecco il suo pensiero

...Palladino al; alla fine ha vinto questa linea rispetto a Diego Lopez, uomo forte del direttore sportivo Francesco Marroccu. Alla prima in Serie A Bocchetti ha fatto bene: inguaiato ilper ...... 32 Laurientè, 74 Frattesi CLASSIFICA SERIE A Napoli 2926 Lazio, Atalanta 24 Roma 22 Udinese, Inter 21 Juventus 19 Sassuolo 15 Torino 14 Salernitana 13 Empoli 11 Bologna, Fiorentina,10 ...Dejan Savicevic, storico numero 10 rossonero, è intervenuto a Milan TV, durante la trasmissione “L’inferno del lunedì” condotta da Mauro Suma. IL croato ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...