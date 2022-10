La Gazzetta dello Sport

Ma i californiani non avevano fatto i conti con Pat. Il quarterback dei Chiefs (5 - 2) ... Hardman corre per altri due touchdown e l'attacco di coach Reid si rivela spietato. CMC ...Ma i californiani non avevano fatto i conti con Pat. Il quarterback dei Chiefs (5 - 2) ... Hardman corre per altri due touchdown e l'attacco di coach Reid si rivela spietato. CMC ... Mahomes guastafeste in California, Brady e Rodgers in crisi