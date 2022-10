L' outfit più chic | che della cucurbitacea ha solo il colore Per chi non ama i travestimenti di dubbio gusto

Leggi su iodonna

(Di lunedì 24 ottobre 2022) L’appuntamento immancabile di fine mese: Halloween. Il 31 ottobre torna la notte delle streghe: una ricorrenza sentita perlopiù Oltreoceano, che qui da noi si tramuta in una scusa per riunirsi e festeggiare – spesso all’insegna di costumi di. Per chi non è habitué delle feste in maschera, l’alternativa piùper Halloween 2022 è fornita dalle passerelle Autunno-Inverno 2022/2023: piuttosto che un travestimento da zucca, un vestito arancione zucca elegante. Il vestito zucca secondo Victor Glemaud AI22/23 (Photo: Imaxtree). Leggi anche › Scoprire con eleganza: il trionfo del vestito corto nell’autunno 2022 Dove l’abbiamo visto Nello specifico, un abito cheha ...