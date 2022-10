Governo | incontro informale Meloni-Macron | “Intesa su grandi sfide Ue”

(Di lunedì 24 ottobre 2022) (Adnkronos) – Colloquiodi oltre un’ora a Roma tra il presidente del Consiglio italiano Giorgia tra il presidente del Consiglio italiano Giorgiae il presidente francese Emmanuel. Un faccia a faccia “cordiale e proficuo”, comunica con una nota l’ufficio stampa di palazzo Chigi, nel corso del quale “sono stati discussi tutti i principiali dossier europei: la necessità di dare risposte veloci e comuni sul caro energia, il sostegno all’Ucraina, la difficile congiuntura economica, la gestione dei flussi migratori”. “I presidenti di Italia e Francia hanno convenuto sulla volontà di proseguire con una collaborazione sullecomuni a livello europeo e nel rispetto dei reciproci interessi nazionali”. si legge. Italia e Francia avanti insieme, dunque. “Come europei, come ...

