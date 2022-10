Gas | ipotesi razionamento ma il prezzo in bolletta calerà

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Le bollette del gas dovrebbero ridursi nell’arco dei prossimi mesi. Al mercato virtuale di Amsterdam, dove avvengono le contrattazioni su questa materia prima, ildel gas è sceso sotto i 100 euro al Megawattora (MWh), un livello che non si vedeva da mesi. “La vera notizia è che ildel gas è sceso sotto la soglia dei 100 euro e quindi le bollette smetteranno di aumentare. Anzi si prevede una riduzione nei prossimi mesi” afferma il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli. “In Italia, ma anche in Europa – aggiunge Tabarelli – dovremmo fare più sistema per l’estrazione del gas e per produrre energia. Vedere di importare il Gnl dal Texas (il gas liquefatto da rigassificare, ndr.) è assurdo. Bisognerebbe chiedere all’Olanda alla Norvegia di venderci il gasinferiore. Riconsideriamo la Libia che è piena di ...

Sky Tg24

Nell'che non si verifichino limitazioni all'attività per il razionamento del, l'associazione prevede una contrazione della produzione dell'8% nel secondo semestre, che porterebbe a ...Nell'che non si verifichino limitazioni all'attività per il razionamento del, si prevede una contrazione della produzione dell'8% nel secondo semestre, che porterebbe a chiudere il 2022 ... Energia, razionamenti per aziende: le ipotesi del piano di risparmio per l'inverno Cala ancora il prezzo del gas, scendendo questa mattina sotto i 100 dollari al megawattora sul Ttf di Amsterdam (97,7) e riportando le quotazioni ai livelli di giugno, dopo aver raggiunto un picco di ...La proposta di von der Leyen è timida. Il rischio è di compromettere il funzionamento del mercato, ma è un male necessario a fronte delle sfide geopolitiche ...