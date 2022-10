Futuridea aderisce alla marcia per la Pace

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutomanifestazione promossa per venerdì 28 ottobre dRegione Campania e dal Presidente Vincenzo De Luca per la, un negoziato e un cessate il fuoco immediato in Ucraina. “Con questa iniziativa – afferma Francesco Nardone, responsabile rapporti istituzionali di– si intende riconoscere le responsabilità della Russia nell’ aver aggredito un paese sovrano ma si intende soprattutto gridaredrammaticità del conflitto. Occorre urgentemente cercare un punto di incontro per porre fine a questa guerra che sta causando morti, non solo tra i militari ma soprattutto tra i civili, e che rischia addirittura di degenerare in conflitto atomico. Venerdì diremo, insieme a tante organizzazioni del mondo laico e ...