Finlandia | spettacolare aurora boreale a Rovaniemi

Libero Tv

Nel paese di Babbo Nataleaurora boreale la notte del 22 ottobre. Il cielo della cittadina finlandese si è tinto di molti colori e anche di rosso. Secondo gli abitanti del posto l'aurora boreale rossa visibile a ...... eccetto l'area intorno alla città di Mosca e altre regioni in Bielorussia, Ucraina e, è ... Proprio sulla componenteThe Blackout - Invasion Heart spinge il pedale sull'... Spettacolare aurora boreale a Rovaniemi in Finlandia Il cielo di Rovaniemi in Filandia si è colorato di verde ma anche di rosso grazie all'aurora boreale: uno spettacolo che non sempre è visibile a occhio nudo ...Rovaniemi, 24 ott. askanews) – Nel paese di Babbo Natale spettacolare aurora boreale la notte del 22 ottobre. Il cielo della cittadina finlandese si è tinto di molti colori e anche di rosso.