Cristiano Malgioglio | «Nel mio nuovo programma Sam Ryder e la mia badante!» E invita Mara Venier in diretta

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 24 ottobre 2022)e SamA casa propria ognunogli amici e le persone che gli piacciono. Lo fa ciascuno di noi nell’intimità del focolare e lo farà anchein prime time su Rai 3 a partire dalla prima settimana di dicembre, nel suoMi Casa es Tu Casa, cinque puntate nelle quali interverranno molti ospiti. E proprio ieri, ina Domenica In, sono stati svelati i primi due ovvero Sam. Il primo è il secondo classificato all’Eurovision Song Contest 2021, per il qualeha una passione sfrenata che ha dichiarato apertamente durante la manifestazione, che ha commentato per l’Italia su ...