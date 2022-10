Casini | «Serie A all’estero? É un tema che interessa»

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Le parole del presidente della LegaA, Lorenzo: «Ci sarà un lavoro collaborativo con il ministero, Abodi è un professionista» Lorenzo, in un intervento nella trasmissione “La politica nel pallone” su Rai Radio Uno, ha parlato, tra gli altri argomenti, dell’eventualità che alcune partite diA siano disputate. Di seguito le sue parole.– «Partite di? Dobbiamo discuterne con Uefa e Fifa. Sarebbe una novità modello Nba, è unchealle squadre e se ne è discusso. Ma sicuramente non avverrà in questo campionato». NUOVO MINISTRO DELLO SPORT – «Ci sarà un lavoro collaborativo, Abodi è un professionista serio che ...

