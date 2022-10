Caro bollette | i comuni impongono misure di risparmio

(Di lunedì 24 ottobre 2022) - L'Enea prepara un decalogo per i riscaldamenti in casa. Le temperature, per il momento, danno un aiuto da una parta e preoccupano dall'altra per l'emergenza ...

Agenzia ANSA

- L'Enea prepara un decalogo per i riscaldamenti in casa. Le temperature, per il momento, danno un aiuto da una parta e preoccupano dall'altra per l'emergenza ..."Dalalle crisi aziendali che stanno minando i livelli occupazionali, da una scuola massacrata dai banchi a rotelle ad una politica fiscale che va ridisegnata e resa più equa, i ... Caro bollette: manifestazione protesta a Enna Prima il Covid, ora il caro bollette. Gli aumenti sono all'ordine del giorno, la situazione è preoccupante. E un giro per i mercati restituisce un quadro forse ancor più preciso ...Roma. L’iniziativa lanciata dalla diocesi capitolina ha un obiettivo ben preciso, salvaguardare i poveri dalla continua lievitazione dei prezzi per l’energia, l’inflazione crescete e il conseguente ca ...