Atalanta | c’è poco da salvare | Lazio di una superiorità a tratti imbarazzante

(Di lunedì 24 ottobre 2022) Bergamo. Lapassa con merito al Gewiss superando per 2 a 0 la Dea ed infliggendo ai nostri la prima sconfitta stagionale. La formazione biancoceleste ha giocato una partita perfetta, superando i nerazzurri con un gol per tempo e risultando decisamente superiore agli uomini di Gasperini. La migliore squadra vista quest’anno a Bergamo ha dominato il match non consentendo mai alla formazione atalantina di rendersi davvero pericolosa. Il primo gol è stato per la verità uno svarione della difesa nerazzurra, con Okoli che non si accorge della presenza di Zaccagni dietro di lui consentendo al laziale un facile appoggio in rete. La reazione della Dea non si vede, con i laziali in facile controllo della gara. Una, con gli uomini di Sarri capaci di fare letteralmente il bello ed il cattivo ...