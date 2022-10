A Pesaro un murales antismog e contro le discriminazioni

Il sindaco diMatteo Ricci ha ricordato che la città ha ospitato il Marche Pride l'estate scorsa: "ildimostra chevuole essere una città aperta, moderna, contro le ...... ilpromosso da JTI Italia e Save the Planet Onlus, realizzato in collaborazione con Arcigay e inaugurato oggi in via Vincenzo Rossi a. L'opera " realizzata dallo street artist Mirko ...Mani diverse tra loro che si intrecciano per darsi sostegno l’un l’altra, simbolo di unità contro ogni forma di intolleranza e discriminazione. È sta ...Un murales ecologico contro le discriminazioni e per parlare a tutti di uguaglianza e diritti civili, ma al contempo abbattere le emissioni inquinanti e riqualificare un viale cittadino. (ANSA) ...