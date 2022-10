Sky spiega le differenze tra il rigore negato al Napoli e quello concesso all’Inter

(Di domenica 23 ottobre 2022) Nel post partita della sfida tra Roma e, nel salotto di Sky si discute del, prima assegnato e poi tolto, dopo averlo rivisto al Var, da Irrati alla formazione di Spalletti Al 38esimo Rui Patricio esce su Ndombele, sembra fallo e Irrati decreta il, decisivo poi l’intervento del Var che toglie ilal, perché Rui Patricio tocca leggermente prima il pallone a Sky si mette a confronto questo episodio conavvenuto ieri durante la partita dell’Inter quando Terracciano aveva provocato un calcio diche non era stato tolto dal Var. Lazione dell’esperto “La differenza è sul principio che sarebbe semplice se non fosse poi che va applicata, Cosa deve fare il far quando portiere o altro difensore tocca prima il ...

Sky Sport

... nella sentenza emessa lo scorso 12 ottobre, la magistratura dell'Aquilache sarebbero dovuti uscire di casa dopo la seconda scossa che quella notte colpì la città in meno di due ore. I ...La gatta,, 'passeggiava serena verso il boschetto' di casa come 'era solita fare, quando, dal nulla, sbuca questo cagnone che, in una manciata di secondi, se l'è portata via'. Eccezionalmente ... NBA, idea retrocessioni come nel calcio europeo. Silver: "Ci abbiamo pensato, ma…" Formula 1 2022, oggi il GP USA in diretta: gli orari TV e streaming e dove vederla su TV8 e Sky, la cronaca giro per giro e la griglia di partenza ...CLICCA SU PLAY PER VEDERE SKY TG24 IN DIRETTA Due giorni di incontri, dibattiti, panel, interviste, con oltre trenta ospiti italiani ed ...