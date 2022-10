Roma - Napoli | dove vederla e a che ora | Dazn | Sky | streaming tv

- Staserasi affrontano per l'undicesima giornata di Serie A: ecco dove seguire la ...Il big match dell'undicesima giornata, previsto per questa sera alle ore 20.45, è. Luciano Spalletti, tecnico del, torna a fare visita a ciò che è stato il suo passato. Azzurri obbligati a vincere per staccarsi dal Milan ( vittorioso a Monza ) e continuare a ...Il quotidiano romano elogia il lavoro dei due allenatori, Mourinho e Spalletti, rispettivamente sulle panchine di Roma e Napoli. Ecco cosa scrive: « Mourinho e Spalletti sono diversi nei gesti, nel ti ...La Roma ospita il Napoli all’Olimpico per una sfida dal profumo di Scudetto Il solito e mai scontato sold out a far da cornice ad una gara tra due protagoniste del nostro campionato. La Roma di Mourin ...