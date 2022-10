Papa Francesco all' Angelus prega per l' unità e la pace dell' Italia

Mentre a Palazzo Chigi si svolgeva la cerimonia della campanella per il passaggio delle consegne da Mario Draghi a Giorgia Meloni, in Piazza san Pietroa conclusione di appelli diversi nel dopo Angelus per la pace e la solidarietà, aggiungeva a braccio un breve ma significativo pensiero per l'Italia. "Oggi, - le parole testuali di ...Al termine dell'Angelus in Piazza San Pietro, il Pontefice riserva un pensiero all'avvio dell'esecutivo guidato da Giorgia ...Mentre a Palazzo Chigi si svolgeva la cerimonia della campanella per il passaggio delle consegne da Mario Draghi a Giorgia Meloni, in Piazza ...Dalla finestra del Palazzo Apostolico, tramite un tablet e insieme ad alcuni giovani portoghesi che vivono a Roma, Papa Francesco ha aperto le iscrizioni per la prossima GMG che si terrà a Lisbona nel ...