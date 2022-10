Meloni entra a Palazzo Chigi e va con l’auto italiana – LIVE

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 23 ottobre 2022) Il sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri stamattina non era ancora aggiornato: in prima pagina svettava la biografia di Mario Draghi, il premier uscente che se ne va dopo l’ultimo “flop” al Consiglio europeo sul price cap. Con la cerimonia della Campanella si chiude un cerchio e se ne apre un altro, vedremo quanto a lungo in grado di resistere. Giorgiariceve dalle mani del predecessore la campanella con cui poi, alle 12.30, aprirà il primo Consiglio con i ministri che ieri hanno giurato nella mani dei Sergio Mattarella. Lo abbiamo già detto più volte: si tratta di un evento storico per due motivi. Primo: laè “il” primo Presidente donna d’Italia. Secondo: si tratta del primo governo di “destra-centro”, con la componente maggioritaria che arriva da quel mondo culturale sin qui escluso dai ruoli apicali negli esecutivi. Ieri ...