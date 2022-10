Mattarella | ' Ue assolva al suo naturale ruolo di garante di pace e stabilità'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 23 ottobre 2022) Roma, 23 ott (Adnkronos) - "L'Europa non può e non deve permettersi di cadere “prigioniera” della precarietà, incadi assolvere al suodidie dinel continente e nelle aree vicine. Ne va della nostra stessa libertà e prosperità". Lo ha detto Sergioall'incontro 'Il grido della'. "Dobbiamo saper raccogliere l'urlo della sofferenza e il grido diche viene dalle donne e dagli uomini del pianeta, per tradurli in atti concreti che diano forza a un impegno condiviso e traducano in realtà la comune speranza", ha aggiunto il capo dello Stato.