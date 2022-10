Live Roma-Napoli 0-0 Ndombele a terra | calcio di rigore

Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Olimpico' di. FORMAZIONI UFFICIALI- NAPOLIROMA (3 - 4 - 2 - 1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Camara, ...All'Olimpico, il match valido per l'11ª giornata di Serie A 2022/2023 trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Olimpico si affrontanoe Napoli nel match valido per l'11ª giornata della Serie A 2022/23. SintesiNapoli MOVIOLA Inizio alle 20.45 1 - Primo controllo per il Napoli 6 - Ci ...Juan Jesus, Olivera; Ndombele, Lobotka, Zielinski; Lozano, Osimhen, Kvaratskhelia Davanti a Rui Patricio, trio intoccabile formato da Mancini, Smalling e Ibanez. Roma e Napoli hanno comunicato le loro ...Si gioca il big match all'Olimpico, sfida tra i giallorossi e la capolista a +4 in classifica. In avvio ci provano Zaniolo e Abraham, imprecisi al tiro. Diretta sull'app DAZN e su ZONA DAZN, disponibi ...