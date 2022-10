L' enigma del fiume Sowe | i cubetti magici con i poteri cosmici arrivati da chissà dove

(Di domenica 23 ottobre 2022) Sperava che il suo rilevatore di metalli trovasse un tesoro e alla fine così è stato. Mentre cercava nelle acque poco profonde del, a sud di Coventry nell'Inghilterra centrale, un pescatore ha infatti scoperto 60di piombo con sopra incisi strani simboli. Le facce dei blocchi, abbastanza piccoli da tenersi tra l'indice e il pollice (come le sfere dei rosari), sono inserite in griglie ordinate con iscrizioni simili al sanscrito. Una sorta di "cubicon", probabilmente legati a un rito di protezione, con proprietà che assomigliano e superano le griglie del sudoku: ogni riga, colonna e diagonale si sommano in un valore universale. Come sonolì? Perché nessuno li ha recuperati dopo il rituale? Ma soprattutto, quanti anni ...

